Cyclisme - Mercato : Cet élément qui pourrait bouleverser l’avenir d’Evenepoel...

Alors que la formation allemande Red Bull-Bora Hansgrohe réfléchit toujours très sérieusement à relancer une grande offensive dans les prochains mois en vue du recrutement de Remco Evenepoel, et ce dans l’optique d’une victoire du Tour de France, certains événements intervenus ces derniers jours pourraient l’inciter à accélérer le mouvement. Explication.

S’il est en fin de contrat au terme de l’année 2026, ce qui fait qu’il ne lui restera plus qu’un an l’hiver prochain avec sa formation Soudal-Quickstep , l’avenir de Remco Evenepoel apparaît toujours incertain, alors que des informations font état d’offensives en programmation de Red Bull-Bora-Hansgrohe et de l’équipe Ineos renforcée par Total-Energies en co-sponsor, afin de racheter sa dernière année de contrat et obtenir sa signature l’hiver prochain.

Roglic en difficulté sur le Giro...

Et certains événements intervenus ces derniers jours pourraient clairement jouer sur l’avenir du double champion olympique. En effet, Primoz Roglic, le leader de Red Bull-Bora-Hansgrohe, qui avait été recruté pour gagner le Tour de France, a envoyé des signaux inquiétants sur les routes du Tour d’Italie, où il est l’un des grands favoris pour le maillot rose. Roglic a en effet cédé du terrain dans les deux premiers gros rendez-vous de la première semaine, à savoir une arrivée au sommet et une étape au format Strade Bianche. Après cette dernière, le leader slovène n’a pas caché qu’il ne sentait pas au mieux, comme relayé par cyclismactu.net : « Oui, j’ai déjà été en meilleure forme, mais je suis content d’avoir pu terminer. C’était juste très dur, vous savez… Le rythme à l’avant comme à l’arrière était élevé. Évidemment, je ne me sentais pas au top, mais bon… on prend ce qu’il y a, on termine, et maintenant il faut réfléchir à la suite ».