Cyclisme - Tour de France : Nouveau coup dur pour Evenepoel !

Alexandre Higounet

Après avoir déjà enregistré le forfait plus que probable au Tour de France de son premier lieutenant au sein de la Soudal-Quickstep Mikel Landa après sa chute au Giro, Remco Evenepoel a dû affronter une deuxième mauvaise nouvelle en vue de la Grande Boucle ces dernières heures. Explication.

Alors qu’il va bientôt entamer sa préparation pour le Tour de France, où il espère qu’il pourra bénéficier d’un maximum de fraîcheur après son début de saison tronqué par sa chute de décembre, surtout face à un Pogacar qui a lutté sur le front des classiques tout au long du printemps, Remco Evenepoel a enregistré un gros coup dur il y a quelques jours avec la blessure sérieuse de son lieutenant principal Mikel Landa suite à sa chute au Tour d’Italie, ce qui l’empêchera d’être au départ du Tour en juillet.

Il n’était pas favorable du tout à l’ascension de Montmartre

Ces dernières heures, le double champion olympique belge a enregistré une deuxième mauvaise nouvelle avec l’officialisation par ASO de l’inscription de l’ascension de la butte Montmartre au parcours de la dernière étape du Tour de France, dans l’esprit de ce qui avait été mis en place pour le parcours des Jeux Olympiques l’été dernier. Il y a quelques semaines, Remco Evenepoel avait en effet indiqué qu’il n’était pas favorable au projet, quand bien même il a gagné son titre olympique sur ce parcours : « J'espère que ce ne sera pas le cas. Nous aurons suffisamment de stress la première semaine dans le Nord de la France et la dernière semaine, il y aura suffisamment d'étapes difficiles. Je préfère donc l'étape normale et plate des Champs-Élysées plutôt qu'un passage par Montmartre, car cela créerait un stress supplémentaire pour le peloton. J'espère que cela restera comme ça ».

On comprend pourquoi cela ne l’arrange pas...

Le leader de la Soudal-Quickstep devra donc faire avec l’ascension de la butte Montmartre. A l’analyse, on comprend qu’un tel parcours ne l’arrange pas, surtout si ASO prévoit un profil à l’image de celui des JO, avec un circuit à parcourir trois fois, comprenant la montée de Belleville en plus de celle de Montmartre. Car si la lutte pour le maillot jaune s’avère serrée, il y aura à coup sûr une grande bataille dans les rues de Paris, au cours de laquelle il faudra beaucoup frotter pour être bien placé et savoir descendre à bloc dans les rues étroites de la capitale. Autant de caractéristiques qui ne sont pas des points forts d’Evenepoel contrairement à Pogacar. On comprend donc mieux pourquoi ce nouveau tracé est loin de convenir au champion belge.