Marion Rousse : L’annonce tant attendue qui la fait vibrer !

L'annonce du passage du Tour de France 2025 sur la butte Montmartre a suscité l'enthousiasme chez les passionnés de cyclisme, dont Marion Rousse. La consultante de France Télévisions a partagé son excitation face à cette nouvelle, relayant sur Instagram des images des JO de Paris 2024. En revanche, le champion olympique Remco Evenepoel n’a probablement pas apprécié la nouvelle.

L’image avait été l’une des plus marquantes des JO de Paris 2024. L’an dernier, le public s’était réuni en masse du côté de Montmartre pour accueillir les participants de l'épreuve masculine de course en ligne qui s’était conclue par la victoire du Belge Remco Evenepoel devant les Français Valentin Madouas et Christophe Laporte. Beaucoup de fans avaient alors espéré que le Tour de France s’inspire du parcours pour l’arrivée finale à Paris.

Le Tour de France 2025 va passer par la butte Montmartre

Et leur vœu va être exaucé. Mercredi, les organisateurs ont annoncé que la dernière étape du Tour de France 2025, se déroulant à Paris le 27 juillet prochain, passera par la butte Montmartre. « Pour fêter le cinquantième anniversaire de la première arrivée finale sur les Champs-Elysées, un an après le succès et les frissons de la foule sur la course olympique de Paris 2024, le peloton fera son retour dans la capitale sur un parcours passant par la butte Montmartre », a fait savoir Amaury Sport Organisation (ASO), société organisatrice du Tour, dans un communiqué.

Marion Rousse est ravi, Remco Evenepoel va devoir s’y faire

De quoi ravir les passionnés de cyclisme, dont Marion Rousse, qui commente le Tour de France pour le service public. Relayant la nouvelle sur son compte Instagram, la consultante de France Télévisions a également partagé des images des JO de Paris 2024, où l'on voit la foule parisienne en délire en assistant au passage des coureurs. « Les frissons », a-t-elle commenté.

Malgré l’engouement populaire, et alors qu’il avait décroché l’or aux Jeux olympiques l’été dernier, Remco Evenepoel affirmait récemment qu’il ne serait « pas heureux » si le peloton passait par Montmartre : « Ce n'est pas la peine de compliquer les choses, on aura assez de moments pour livrer bataille, à se battre pour garder notre position, sans avoir ça en plus le dernier jour. C'est un stress en plus, une difficulté en plus qui n'est pas nécessaire à mon avis. Si vous regardez les étapes qu'on doit avaler avant, on sera assez fatigués de se battre. Si je peux demander à ASO d'éviter ce plan, ce serait très bien. Selon moi, ce serait mieux sans Montmartre. »