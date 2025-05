Alexandre Higounet

Un mouvement d’importance vient de se produire sur le mercato cycliste avec l’annonce par l’équipe Lidl-Trek de la prolongation « à vie » de Mads Pedersen, à l’image de l’accord paraphé par Wout Van Aert avec la Visma-Lease A Bike en septembre dernier. A l’analyse, un tel deal apparaît peut-être plus risqué qu’il n’y paraît en premier lieu. Explication.

En milieu de semaine, l’équipe Lidl-Trek a annoncé avoir trouvé un accord avec Mads Pedersen pour signer un nouveau bail avec le champion du monde danois. Il ne s’agit pas d’un nouveau contrat comme les autres, l’accord étant à l’image de celui de Wout Van Aert avec la Visma-Lease A Bike, à savoir que Mads Pedersen sera lié avec l’équipe jusqu’au terme de sa carrière, quelle qu’en soit la date.

A l’occasion d’une déclaration officielle, relayée par cyclismactu.net, l’actuel maillot rose du Tour d’Italie a confié sa joie de s’inscrire dans le long terme avec sa formation : « Prendre la décision de rester chez Lidl-Trek pour le reste de ma carrière a été, en réalité, assez facile. Depuis mon arrivée en 2017, je me suis toujours senti très bien accueilli et soutenu par tout le monde ici. À chaque fois que mon contrat arrivait à échéance, il était facile de choisir de rester. Aussi parce que j’apprécie vraiment toutes les personnes qui travaillent dans l’équipe. À chaque fois, ce furent des décisions simples. J’ai toujours reçu un engagement total de la part de l’équipe, et ils ont toujours eu confiance en ce que je faisais, en croyant en ma capacité à donner le meilleur de moi-même. Quand on reçoit cette confiance de la part du manager, du staff performance et de toute l’équipe, ça devient facile de choisir de continuer l’aventure. Et aujourd’hui, on en arrive à une situation où je vais passer toute ma carrière WorldTour ici. C’est évidemment quelque chose dont je suis très fier - écrire une petite page d’histoire avec Trek. C’est un véritable honneur d’avoir le soutien de l’équipe pour cela. Cette équipe est devenue comme une seconde famille pour moi, et chaque fois que je participe à une course, un stage ou une activité d’équipe, je me sens vraiment chez moi. Mon objectif pour les prochaines années, c’est bien sûr de gagner ce Monument pour lequel je me bats depuis longtemps, et je crois vraiment qu’avec le soutien de cette équipe, ce sera possible d’ici la fin de ma carrière. C’est clairement l’un de mes plus grands objectifs pour les années à venir. Plus généralement, je veux gagner autant que possible, mais aussi être un bon leader et aider les jeunes coureurs qui montent ».

Van Aert a aussi signé un tel contrat avec la Visma-Lease A Bike, et...

Si les deux parties se montraient donc satisfaites de cet accord, est-il une si bonne chose ? Car lorsqu’on analyse le déroulé des événements autour de Wout Van Aert, qui bénéficie lui aussi de ce type de contrat, on constate que le niveau du champion belge a commencé à plonger après qu’il ait paraphé son bail sécurisant l’ensemble de sa carrière (il a signé en septembre 2024). Il s’agit peut-être d’un hasard, mais on peut également supposer que la certitude d’avoir un contrat jusqu’au moment où il choisit d’arrêter sa carrière pourrait avoir inconsciemment joué sur le mental de Van Aert. Le cyclisme est un sport où le moindre pourcentage d’effort oublié à l’entraînement se paie très cher en course, et où les ressorts de l’envie et de la faim sont primordiaux dans la performance. Il est bien sûr impossible d’en faire une certitude, mais parapher ce type de contrat pourrait s’inscrire dans une logique inverse et risquer au final de nuire à la performance. La concordance des temps entre la prolongation « à vie » de Van Aert et sa baisse véritable de régime plaide en tout cas pour que la question soit posée.