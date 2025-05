Cyclisme : Le mercato fou de cette équipe française

Alexandre Higounet

Alors que le mercato cycliste ouvrira officiellement ses portes au 1er août, les premières tractations ont débuté en coulisses autour des grands coureurs en fin de contrat. Et dans ce contexte, une équipe française se montre particulièrement active, faisant feu de tous bois pour attirer des coureurs mondiaux, certains en provenance de la Visma-Lease A Bike...

Avec l’arrivée de Décathlon comme sponsor principal, l’équipe française Décathlon-AG2R La Mondiale avait annoncé une ambition largement revue à la hausse, et cette ambition est en train de prendre une tournure très concrète, alors que les équipes commencent à plancher sur les contours du recrutement de l’hiver prochain.

Cyclisme - Mercato : Un grand projet Evenepoel relancé ?

➡️ https://t.co/XQszFaWkLD pic.twitter.com/HEQI9zs99R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 19, 2025

Benoot arrive pour trois ans

Selon plusieurs informations en provenance des médias flamands, et notamment du quotidien Het Laatste Nieuws, l’équipe tricolore est sur le point de finaliser un accord avec un cador du peloton international, capable de viser un podium voire mieux sur une grande classique. Il s’agit de Tiejs Benoot (31 ans), le premier lieutenant de Wout Van Aert au sein de la Visma-Lease A Bike. Selon le Het Laatste Nieuws, l’équipe française aurait trouvé un terrain d’entente contractuel avec Benoot sur les termes d’un bail de trois ans. Avec Benoot, Décathlon-AG2R La Mondiale vise une victoire dans une grande classique, et pourquoi pas un monument. Et sur le Tour de France, où elle nourrit également de grandes ambitions, elle s’offre avec l’expérimenté coureur belge un cadre tout terrain, capable de protéger et d’accompagner un grand leader.

Un autre ténor de Visma-Lease A Bike en approche

D’après les informations du Het Laatste Nieuws, outre Benoot, la formation Décathlon-AG2R La Mondiale serait en discussions très avancées avec un autre gros coureur de la Visma-Lease A Bike. Il s’agit du jeune sprinter Olav Kooij. L’équipe française souhaite en effet un sprinter mondial, ce que n’est plus Sam Benett, qui malgré plusieurs belles victoires, n’a pas apporté tout ce que le staff en espérait. A priori, Kooij hésiterait entre Décathlon-AG2R La Mondiale et Bahrain-Victorious. Pour les Grands Tours, Décathlon-AG2R La Mondiale cherche un autre grand leader aux côtés de Félix Gall, en attendant l’éclosion de Paul Seixas. Deux coureurs seraient notamment ciblés, le Français Kevin Vauquelin, en partance de chez Arkea-BB Hôtels, et le Belge de Soudal-Quickstep, Ilan Van Wilder, barré par Evenepoel et Landa au sein de l’équipe belge. Cependant, Vauquelin est annoncé plus proche de la formation Ineos, qui pourrait bientôt franciser son effectif avec l’arrivée annoncée de Total Energies comme co-sponsor.