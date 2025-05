Marion Rousse : Le risque qui la fait trembler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans le peloton, s'il y a bien une chose que l'on redoute, c'est la chute. Les accidents peuvent être terribles dans le cyclisme et on en a régulièrement des exemples. Mais voilà, il n'y a pas que les acteurs et actrices de ce sport qui ont peur de cela, c'est également le cas de organisateurs. Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes, peut d'ailleurs en témoigner.

Le cyclisme est un sport dangereux. En effet, lors des courses, les accidents sont nombreux et les chutes peuvent être terribles avec des conséquences possiblement fatales. Forcément, chacun et chacune dans le peloton redoute que cela lui arrive et cela vaut également pour Marion Rousse. En effet, en tant qu'organisatrice de course, la directrice du Tour de France femmes craint particulièrement les chutes.

« Ce dont on a le plus peur en tant qu’organisateur, c’est la chute »

« C’est quoi les plus grands risques qui pèsent sur un organisateur de course ? Tu ne maitrises pas la météo. Il pleut, il neige, tu y vas. Je pense que ce dont on a le plus peur en tant qu’organisateur, c’est la chute. Ça, on ne maitrise pas non. C’est un sport dangereux. C’est clair que quand il y a des chutes, tu es toujours un peu tendu. Quand tu es consultant, c’est pareil, tu n’aimes pas commenter ce genre d’images. Voilà c’est un élément qui fait partie de notre sport, qu’on ne maitrise pas », a ainsi fait savoir Marion Rousse à l'occasion du podcast Dream Team à propos de cette peur en tant qu'organisatrice.

« Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre »

Marion Rousse l'a également dit, elle n'aime pas commenter les chutes. Et pourtant, un moment terrible lui est arrivé en plein direct sur France Télévisions. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe était aux commentaires de en 2022 lors de Liège-Bastogne-Liège. Les images du Français allongé dans le ravin et victime d'un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées faisaient alors froid dans le dos. Encore plus forcément pour Marion Rousse. « Ce fut le seul moment à l'antenne qui a été compliqué à vivre parce qu'il s'agissait là de sa santé. Le médecin de l'équipe m'a appelée très rapidement et j'ai pu parler à Julian dans l'ambulance », avait-elle d'ailleurs pu expliquer.