Fêtes, alcool... Marion Rousse se lâche !

Pierrick Levallet

Il y a quelques temps maintenant, Julian Alaphilippe a été la cible de critiques du manager de Soudal-Quick Step. Patrick Lefévère a balancé sur l’hygiène de vie douteuse du cycliste français. Par la même occasion, il n’a pas épargné Marion Rousse, la compagne du coureur de Tudor. La directrice du Tour de France femmes n’a donc pas hésité à lui répondre très clairement.

Du haut de ses 32 ans, Julian Alaphilippe n’est pas toujours apparu au sommet de sa forme ces derniers temps. Le cycliste français n’a pas tout le temps su répondre aux attentes placées en lui. Et cela lui a valu quelques critiques de la part du manager de Soudal-Quick Step. Patrick Lefévère s’est notamment lâché sur l’hygiène de vie du coureur de chez Tudor, qu’il juge assez douteuse.

Julian Alaphilippe plombé par Marion Rousse ?

« Le mode de vie d’Alaphilippe ? Trop de fêtes et trop d’alcool. Julian est un bon gars, mais depuis qu’il a signé son super contrat, on ne l’a plus vu au même niveau. Avec l’âge, il faut se préparer davantage, s’entraîner plus dur » a lancé le manager belge de 70 ans dans un entretien pour le magazine belge HUMO il y a plusieurs mois, estimant au passage que Julian Alaphilippe est «sous la coupe de Marion» Rousse, sa compagne. Ces accusations n’ont pas vraiment plu à la directrice du Tour de France femmes, qui n’a pas manqué de lui répondre.

«Me reprocher de sortir en soirée avec lui était tellement risible»

« Son manager qui m’a accusée d’être responsable de ses échecs ? J'ai immédiatement réagi à ses propos, pour lesquels il a d'ailleurs fini par s'excuser. Me reprocher de sortir en soirée avec lui était tellement risible ! Cette polémique a fait beaucoup de bruit, mais elle ne nous a pas atteints » a ainsi pesté Marion Rousse dans un entretien accordé à La Tribune.