Marion Rousse : Son «rêve» avec une femme !

Pierrick Levallet

Directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse a vibré lors de la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur Paris-Roubaix. Cette dernière s’est donnée pour objectif de remporter le Tour de France dans un laps de temps de 3 ans. Et Marion Rousse estime le rêve de la championne olympique de cross-country comme réalisable.

En avril dernier, Pauline Ferrand-Prévot a fait vibrer Marion Rousse. La compagne de Julian Alaphilippe n’a pas caché sa joie après la victoire de la championne olympique de cross-country sur Paris-Roubaix. « C’est une très belle nouvelle pour le cyclisme féminin, mais aussi le cyclisme dans sa globalité. La course qu’on a vécue est juste incroyable. Quelle chance j’ai de pouvoir la commenter ! Le come-back de Pauline sur route est une aubaine pour les petites filles qui vont pouvoir s’identifier à elle » lançait d’ailleurs la directrice du Tour de France femmes après la course.

«Elle s’est donnée trois ans pour réaliser son rêve»

À désormais moins de 100 jours du début du Tour de France femmes, Marion Rousse estime d’ailleurs que Pauline Ferrand-Prévot peut parfaitement le remporter, chose qu’elle rêve. « La présence de Pauline Ferrand-Prévot résonne en nous. Ça a un sens un peu plus particulier pour nous parce que c’est une Française, parce que c’est une championne qui dépasse même le cadre du sport, tout le monde la connaît. Elle a une image et elle va donner encore plus d’envie à des jeunes filles de monter sur un vélo. Elle s’est donnée trois ans pour réaliser son rêve [de remporter le Tour de France femmes], et moi j’y crois » a-t-elle indiquée dans une vidéo relayée par Ouest France.

«On attend un successeur à Bernard Hinault depuis un sacré moment»

Récemment, Marion Rousse a d’ailleurs livré une petite anecdote au sujet du successeur de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France. « Alors c’est vrai que nous en France on attend un successeur à Bernard Hinault depuis un sacré moment et avec Christian (Prudhomme) on en rigole, on se chambre un peu entre nous. Parce qu’en fait je lui ai dit : ‘Ton successeur à Bernard Hinault, elle sera française, il ne sera pas français’ » a-t-elle lâchée. À voir maintenant si Pauline Ferrand-Prévot répondra aux attentes de Marion Rousse au cours des 3 prochaines années.