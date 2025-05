«Ça me fait un peu chier», l’improbable conflit avec Marion Rousse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même d'être la directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse avait déjà l'expérience d'organiser des courses. En effet, la compagne de Julian Alaphilippe s'était retrouvée à la tête du Tour de Provence et du Tour de Savoie Mont-Blanc. Des expériences lors desquelles Marion Rousse a pu connaitre quelques accrochages.

Parmi les nombreuses casquettes de Marion Rousse, on retrouve celle de directrice du Tour de France femmes. Aux commandes de la plus belles de courses cyclistes, l'ancienne championne de cyclisme n'en est toutefois pas à son premier coup d'essai. En effet, avant de diriger la Grande Boucle, Marion Rousse avait pu gérer le Tour de Provence ou encore le Tour de Savoie Mont-Blanc.

« Des contraintes que je n’imaginais même pas »

A l'occasion du podcast Dream Team, Marion Rousse s'est confiée sur son expérience comme directrice de course. « Ce que j’ai appris de cette époque ? Tout. J’avais la casquette de sportive de haut niveau, tu sais ce qu’il se passe dans un peloton. J’avais la casquette média, tu te mets à la place des journalistes, consultants. Le côté organisation c’est un milieu qui est très différent. Tu ne peux connaitre qu’en le faisant. Moi il y a des contraintes que je n’imaginais même pas. J’avais aussi un oeil critique quand t’es cycliste ou commentateur à dire pourquoi ils sont passés là, pourquoi ils ont fait ce parcours, c’est nul. Et en fait, la route ne nous appartient pas. Il faut faire attention à la sécurité des coureurs », confie-t-elle.

« Moi ça me fait un peu chier mon commerce va être fermé pendant une heure »

Et c'est d'ailleurs à cette occasion que Marion Rousse a notamment pu se retrouver au coeur de conflits avec des commerçants. La directrice du Tour de France femmes raconte ainsi : « Je me suis retrouvée en réunion de préfecture à 8 heures du matin pour valider et puis tu as le commerçant du coin qui dit : « moi ça me fait un peu chier mon commerce va être fermé pendant une heure ». J’ai tout appris au niveau de l’organisation. Ce qui fait que quand Christian Prudhomme est venu me proposer cette place, j’ai moins hésité. Ça m’a beaucoup aidé ».