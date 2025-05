Marion Rousse : Son annonce sur un deuxième bébé !

Pierrick Levallet

Depuis la fin de sa carrière dans le cyclisme, Marion Rousse multiplie les casquettes. Directrice du Tour de France femmes, elle est devenue maman d’un petit Nino en juin 2021, qu’elle a eu avec Julian Alaphilippe. Depuis, Marion Rousse ne songe pas vraiment à avoir un deuxième enfant par contrainte professionnelle.

Marion Rousse avait un grand potentiel dans le cyclisme. Sacrée championne de France sur route en 2012, elle a cependant mis un terme à sa carrière en 2015, à 24 ans. Depuis, la compagne de Julian Alaphilippe multiplie les casquettes. Directrice du Tour de Frances femmes, Marion Rousse anime également une émission sur les antennes de France Télévisions. En juin 2021, elle est également devenue maman d’un petit Nino. Avec Julian Alaphilippe, ils n’ont cependant pas songé à avoir un deuxième enfant depuis.

«J'aurais été obligée de mettre un terme à ma carrière»

« Un deuxième bébé est-il prévu ? Ce n'est pas vraiment d'actualité, car Julian et moi sommes sans arrêt en déplacement. Sans l'aide de mes parents, j'aurais été obligée de mettre un terme à ma carrière » a-t-elle d’abord expliqué dans un entretien accordé à La Tribune en juin dernier. Marion Rousse s’est ensuite livrée sur le choix du sacrifice à faire entre sa carrière et celle de Julian Alaphilippe.

«Julian a conscience de l'importance de mon boulot»

« On ne s'est pas posé cette question. Je reconnais que ce sont souvent les femmes qui doivent se sacrifier. Mais notre situation est différente. Si Julian a conscience de l'importance de mon boulot, sa carrière sportive est beaucoup plus limitée dans le temps. Donc, je préfère qu'il privilégie ses deux, trois prochaines années et n'ait rien à regretter » a confié la directrice du Tour de France femmes. Marion Rousse ne devrait donc pas avoir un deuxième enfant de sitôt. À voir maintenant s'ils ne changeront pas d'avis avec Julian Alaphilippe d'ici quelques mois...