Alaphilippe : Marion Rousse, l’autre homme de sa vie

Visage du cyclisme en France, Marion Rousse est en couple avec Julian Alaphilippe, mais avant le double champion du monde, elle reconnaît que l'autre homme de sa vie n'est autre que son père qui l'a mise sur un vélo avant de lancer sa carrière professionnelle. «Il m'a tout appris pour devenir une championne», raconte-t-elle.

Directrice du Tour de France Femmes et consultante France Télévisions, Marion Rousse multiplie les casquettes et devient le visage incontournable du cyclisme français. Compagne de Julian Alaphilippe, elle est également une ancienne championne cycliste. D'ailleurs, Marion Rousse racontait récemment la façon dont son père a changé son destin en la mettant sur un vélo dès ses 6 ans.

Marion Rousse et l'importance de son père

« Je me suis construite autour d'un trio : mon père, qui m'a mise sur une selle à 6 ans et m'a tout appris pour devenir une championne ; ma mère, qui m'a permis de relativiser ("Il n'y a pas de problème, que des solutions") ; et ma grande sœur, à qui j'ai toujours pu me confier », confie-t-elle dans une interview accordée au média Le Pèlerin, avant de poursuivre en en présentant notamment sa nouvelle émission « La vie à vélo ».

«Mon père m'a tout appris pour devenir une championne»

« En vingt-six minutes, je pars chaque semaine à la rencontre de gens qui ont des parcours incroyables, en lien avec le vélo. J'ai ainsi pédalé avec des jeunes qui bouclaient un tour d'Europe ou croisé le chemin d'un couple dont la femme est malvoyante et qui roule en tandem. Je m'adresse aussi à ceux qui veulent se lancer dans la pratique sportive ou de loisir. Car la bicyclette, c'est écolo et bon pour la santé ! L'expérience des autres m'enrichit et nourrit ma quête d'authenticité. Que ce soit à vélo ou dans la vie, je ne triche pas », ajoute Marion Rousse.