Cyclisme - Mercato : Remco Evenepoel bientôt en concurrence avec Juan Ayuso ?

Alors que Remco Evenepoel apparaît comme le personnage central du mercato, en tant que seul prétendant crédible au maillot jaune atteignable pour les grandes équipes, Juan Ayuso, le leader de la formation UAE Team Emirates sur le Giro, pourrait rapidement devenir une autre cible très convoitée sur le marché. Analyse.

Depuis deux ans, Remco Evenepoel est assurément le coureur le plus convoité du marché, car il apparaît comme le seul capable de réellement lutter pour la victoire au Tour de France aux côtés du duo Tadej Pogacar-Jonas Vingegaard. Comme le Slovène et le Danois sont blindés contractuellement par UAE Team Emirates et Visma-Lease A Bike, le champion olympique belge est la seule alternative disponible pour les grandes équipes ne disposant pas de prétendant au maillot jaune, comme la Red Bull-Bora-Hansgrohe, malgré le recrutement de Primoz Roglic, ou la formation Ineos-Grenadiers, qui pourrait bientôt voir sa capacité financière nettement revue à la hausse avec l’arrivée de Total Energies comme co-sponsor.