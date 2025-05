Cyclisme : Leurs témoignages très forts au sujet de Lance Armstrong !

Alors qu’il a souvent été dressé un portrait très sombre de l’ancien septuple vainqueur du Tour de France, déchu de ses victoires pour dopage, les témoignages très forts confiés par deux anciens champions tendent à nuancer la situation aujourd’hui. Deux témoignages particulièrement émouvants.

« Une raison supplémentaire d’attendre avant de porter un jugement définitif sur quelqu’un »

Jan Ulrich a ainsi expliqué, dans des propos relayés par le Het Laatste Nieuws : « Ce qui s’est passé après ma carrière, mes problèmes de vie personnelle, nous ont rapprochés. Lance m’a beaucoup aidé pendant cette phase ». Bradley Wiggins a lui aussi tenu des mots très forts au sujet de l’ancien champion du monde américain : « Il a été l'un de mes plus grands soutiens au cours de l'année écoulée. Il m'a aidé à arrêter de boire et à me remettre sur les rails. C'est une véritable bénédiction ». Des mots très puissants qui tendent fatalement à faire évoluer le regard sur l’ancien maillot jaune du Tour de France, à l’image du journaliste Michel Wuyts à l’occasion du podcast du Het Laatste Nieuws, Wuyts and Vlaeminck : « Je suis désormais un peu plus indulgent envers lui. Car il a retrouvé la raison après avoir provoqué et rabaissé ses concurrents, dont Ullrich, par le passé. Le fait qu’il ait ensuite pensé qu’il devait faire quelque chose en retour et aider ces garçons est une raison supplémentaire d’attendre un peu plus longtemps avant de porter un jugement définitif sur quelqu’un ».