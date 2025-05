Cyclisme - Tour de France : Inquiétude pour Van der Poel !

Alors qu’il disputait une manche de la Coupe du monde de VTT dimanche, afin de maintenir ses repères en vue des championnats du monde programmés en septembre prochain, Mathieu Van der Poel a chuté et passe aujourd’hui des examens pour connaître avec précision sa blessure. Et selon Sporza, cela pourrait impacter la suite de sa saison.

Après une très grande campagne des classiques, qui l’aura vu lever les bras sur deux monuments, Milan San Remo et Paris-Roubaix, sans oublier une victoire au Grand-Prix E3 ainsi qu’une troisième place au Tour de Flandres, Mathieu Van der Poel a logiquement coupé avant d’entamer sa préparation pour le Tour de France .

Il passe des examens après sa chute en VTT

Actuellement en phase de reprise, le champion hollandais est passé par la case VTT histoire de garder la main avant les championnats du monde disputés en septembre prochain. Aligné sur la troisième manche de la Coupe du monde dimanche en République Tchèque, Mathieu Van der Poel a lourdement chuté, ce qui lui vaut de passer des examens aujourd’hui aux Pays-Bas, et selon les informations du média flamand Sporza.be, les conséquences pourraient être un peu plus graves que prévu, sans qu’il ne soit possible de les établir avec une grande précision pour l’instant.