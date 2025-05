Cyclisme - Mercato : Vers une montée de pression autour du cas Evenepoel ?

Seul vainqueur potentiel du Tour de France susceptible d’être sur le marché à court-moyen terme, Remco Evenepoel figure dans le collimateur de plusieurs grandes équipes, dont la Red Bull-Bora-Hansgrohe et Ineos-Grenadiers. Mais la Soudal-Quickstep, fort de son contrat avec le coureur, n’apparaît pas disposée à ouvrir facilement la porte...

« La seule chose qui est sur ma table, c’est son contrat »

En attendant, du côté de Soudal-Quickstep, on n’apparaît pas disposé à ouvrir facilement la porte cette saison. En effet, Remco Evenepoel sera encore sous contrat en 2026 et il sera donc obligatoire de négocier un accord avec l’équipe belge pour racheter sa dernière année avant d’espérer l’engager. Or Jurgen Foré, le boss de l’équipe Soudal-Quickstep, s’est montré clair sur ses intentions de conserver son coureur cet hiver, à l’occasion de l’entretien accordé à Daniel Benson sur dnlbenson.substack.com : « Nous venons de le payer pendant cinq ou six mois pour le soutenir dans sa convalescence. Donc en tant qu’équipe, vous payez un gros salaire à un coureur pour l’aider à revenir, et nous l’avons fait. Nous l’avons soutenu de la meilleure des façons, avec tous les moyens requis. Désormais, il est temps de se concentrer sur la course. Quand il est dans l’équipe, c’est calme, tranquille, il part en altitude et en courses, il fait tout ce qu’il a besoin de faire. Nous en faisons de même, et pour l’instant, la seule chose qui est sur ma table est son contrat, et la date de fin sur ce contrat est la fin du mois de décembre 2026 ». Une position qui laisse deviner qu’au sein de la Soudal-Quickstep on ne part pas pour être conciliant sur l’idée d’un transfert fin 2025. Un contexte qui pourrait générer quelques tensions l’été prochain, surtout si Evenepoel envisageait au final de changer d’air.