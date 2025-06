Condamné par la justice, Riolo déballe tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Daniel Riolo a été condamné pour diffamation. Le journaliste était poursuivi par l'ancienne joueuse du PSG Aminata Diallo, impliquée dans l'affaire Kheira Hamraoui. Présent sur le plateau de l'After Foot quelques heures après avoir reçu sa sentence, Riolo a déjà fait savoir qu'il ferait appel de cette décision.

Daniel Riolo épinglé par la justice. Le journaliste a été condamné pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris après ses propos sur Aminata Diallo. A l’antenne, il avait annoncé que la joueuse était l'instigatrice de l'agression de son ex-coéquipière Kheira Hamraoui en décembre 2021. Ce jeudi soir, il a d’ores et déjà fait savoir qu’il ferait appel. « C’est la première fois que ça m’arrive parce que d’habitude je n’étais pas condamné en diffamation et là c’est tombé aujourd’hui dans le cadre de l’histoire Aminata Diallo-Kheira Hamraoui. Donc on va tout recommencer à zéro puisqu’on va faire appel de cette décision. Décision qu’il faut toujours respecter dans ces cas là. Alors il faut pas s’emballer et dire n’importe quoi quant à cette décision » a-t-il lâché sur RMC.

Riolo se défend en direct Selon le journaliste, sa condamnation ne concerne pas le fond, mais la forme. « Rapidement, c’est expliqué que ce que j’avais dit sur Aminata Diallo sortait quand même d’un rapport de police de trente pages. Rapport de police qui avait été à peu près repris par tous les médias. Donc visiblement il n’y a que contre moi qu’on a porté plainte. Et le seul truc que l’on me reproche et ça m’emmerde un petit peu c’est de ne pas avoir respecté le contradictoire » a-t-il lâché.