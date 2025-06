Riolo balance un secret en direct, le PSG a menti ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mardi, le PSG a officialisé le nom des deux derniers sites en course pour la construction de son futur stade. Il s'agit de Massy et Poissy. Cependant, Daniel Riolo, qui révèle des «notes confidentielles», assure que le club de la capitale ne dit pas tout concernant le site de Poissy notamment où plusieurs obstacles semblent insurmontables.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a officialisé sa quête d'un nouveau stade, annonçant même le nom des deux derniers finalistes : « Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy ». Cela laisse donc penser que la commune qui accueillera la future enceinte du PSG sera Massy ou Poissy, mais pour le savoir, il faudra attendre au moins un an et demi puisque le club de la capitale a déjà prévenu qu'aucune réponse définitive ne sera donnée avec l'automne 2026. Un timing qui intrigue Daniel Riolo, autant que les documents confidentiels qu'il s'est procurés au sujet du site de Poissy.

Riolo balance ses infos sur le stade du PSG « Je suis un peu étonné. Je me rends compte que depuis le début dans cette histoire, on nous roule dans la farine (...) Si tu lis des notes confidentielles qu'on s'est procurées, Poissy propose un terrain privé, propriété de Stellantis, c'est donc un problème par rapport à son activité industrielle puisque 2 500 ouvriers travaillent encore sur site », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.