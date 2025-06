OM - Départ de Rabiot : Riolo hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Adrien Rabiot a encore un an de contrat à l'OM et la tendance semble être à ce qu'il continue avec le club phocéen. Toutefois, rien n'est encore acté pour l'avenir du Français et un départ dans les semaines à venir est envisageable. Un scénario auquel ne veut pas croire Daniel Riolo, lui qui hallucinerait en voyant Rabiot quitter l'OM.

Courtisé par le Milan AC et Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot est au coeur des rumeurs en ce moment. En effet, le milieu de terrain de l'OM voit son avenir fait énormément parler. Restera ? Ne restera pas ? Selon les derniers échos, Rabiot serait parti pour rester à Marseille, le contraire ayant surpris Daniel Riolo.

« Il va rester » Lors de L'After Foot, Daniel Riolo a fait un point concernant l'avenir d'Adrien Rabiot. Il a alors expliqué à propos du joueur de l'OM : « Pour l'instant, il n'a pas prolongé. A Marseille, on est confiant, on dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il va rester. (...) Rabiot va rester, surtout que Milan a des vues sur un autre milieu ».