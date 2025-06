Mercato - OM : Le jackpot immédiat pour De Zerbi ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La première recrue de l'intersaison à l'OM est donc là. En effet, ce mercredi soir, le club phocéen a officialisé un accord avec Angel Gomes, arrivé au terme de son contrat avec le LOSC. L'Anglais pose donc ses valises à Marseille, où il pourrait bien faire un carton dans le système de Roberto De Zerbi.

Avec Adrien Rabiot, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Valentin Rongier , l'OM a ce qu'il faut au milieu de terrain et pourtant... C'est dans ce secteur de jeu que le club phocéen a enregistré son premier renfort de l'intersaison. En effet, ce mercredi soir, l'arrivée d' Angel Gome s, en fin de contrat avec le LOSC , a été officialisée par l' OM . L'Anglais rejoint ainsi l'effectif de Roberto De Zerbi , où il pourrait bien du bien.

« Marseille aime ce genre de joueur, technique, intelligent, créatif »

Ancien entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec connait très bien Angel Gomes. Ainsi, pour La Provence, il a notamment expliqué à propos du nouveau joueur de l'OM : « Je l'ai utilisé comme meneur de jeu qui défendait sur le côté et rentrait à l'intérieur quand on avait le ballon. Comme il est très intelligent, il peut s'adapter à tous les postes. Fonseca l'a fait jouer un peu plus bas, avec Benjamin André. Il s'en est très bien sorti. Mais pour moi, c'est un meneur de jeu, un vrai joueur créatif. Marseille aime ce genre de joueur, technique, intelligent, créatif. Pour moi, c'est un très bon recrutement ».