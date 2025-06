Mercato - OM : Rabiot a annoncé sa décision !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, Adrien Rabiot aurait pu quitter l'OM lors du prochain mercato estival. Ayant des admirateurs en Serie A, notamment l'AC Milan de Massimiliano Allegri, l'international français avait la possibilité de faire son retour en Italie. Toutefois, Adrien Rabiot aurait décidé de poursuivre son aventure à Marseille.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus , Adrien Rabiot a fait son retour en France . Formé au PSG , le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l' OM le 17 septembre.

OM : Rabiot a des admirateurs en Italie

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Adrien Rabiot a fait savoir qu'il voulait rester à l'OM la saison prochaine. Malgré l'intérêt de l'AC Milan, et la présence de Massimiliano Allegri chez les Rossoneri, l'ancien joueur du PSG ne compte pas changer d'air cet été. De son côté l'OM considère son numéro 25 comme un élément fondamental de son effectif. D'après Foot Mercato, Adrien Rabiot aurait bel et bien décidé de continuer avec l'écurie phocéenne, et ce, même s'il a la cote en Serie A, où plusieurs clubs sont prêts à l'accueillir à l'intersaison.