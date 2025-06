Transfert d’un buteur français : Le mensonge sur l’OM !

En cette intersaison, l'OM cherche à se renforcer un peu partout. Un nouveau buteur serait notamment désiré pour épauler Amine Gouiri. En ce sens, le nom de Jean-Philippe Mateta a ainsi circulé sur la Canebière, mais voilà que le Français serait trop cher pour l'OM. Est-ce pour autant la vérité ? Pas sûr...

Désormais, on est habitué aux nombreux recrutements de l'OM pendant le mercato. Cet été, on ne devrait pas déroger à la règle. Disputant la Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen a besoin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi . De nombreux chantiers ont été ouverts, à commencer par celui d'un nouveau buteur. Amine Gouiri est arrivé en janvier et même si Neal Maupay et Faris Moumbagna sont toujours à Marseille , un attaquant serait ainsi recherché par l' OM pour venir épauler l'Algérien en pointe.

« Rien n’est trop cher pour l’OM avec ce qui arrive »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a toutefois souhaité revenir sur cette information concernant Jean-Philippe Mateta et l'OM. Le journaliste a alors fait savoir : « J’aimerais bien que la TeamOM réfléchisse au second profil d’attaquant qu’il faudrait à l’OM et comprenne que Mateta est complètement ce joueur là qu’il faut. C’est un pivot, capable de marquer de la tête, il a les qualités que n’ont pas les autres. Et j’ai lu dans L’Equipe, trop cher pour l’OM. Si Mateta est trop cher pour l’OM, comment te dire, la prime à la signature de Rabiot, les salaires de Rabiot, Bennacer, Höjbjerg… Non, Mateta n’est pas trop cher pour l’OM. Quand même… Doucement, c’est incohérent. Rien n’est trop cher pour l’OM avec ce qui arrive ».