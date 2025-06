Transferts : L'OM dégaine pour son plus gros chantier !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si l'OM a terminé deuxième de Ligue 1, le club phocéen a toutefois fait preuve d'une grande friabilité en défense tout au long de l'exercice. Un problème qu'on veut régler à Marseille en faisant signer un ou plusieurs renforts dans ce secteur. Alors que l'OM aurait plusieurs pistes, voilà qu'une proposition aurait été dégainé pour un nouveau dossier.

Malgré les convoitises, l'OM aurait fermé la porte à double tour pour Leonardo Balerdi . L'Argentin devrait donc resté à Marseille , où on cherche toutefois une recrue pour l'accompagner en défense centrale. C'est le gros chantier du mercato pour le club phocéen. Quelle sera donc la solution pour l' OM afin de régler le problème ? Visiblement, la direction olympienne s'activerait en coulisses.

Attention à la concurrence !

Rien n'est encore fait entre l'OM et CJ Egan-Riley. Et pour ne rien arranger, le club phocéen doit également faire face à une grosse concurrence. Tandis que Burnley n'aurait pas abandonné l'idée de faire prolonger son joueur, l'Anglais serait également dans les petits papiers de West Ham et de Strasbourg. A voir si l'OM réussira à faire la différence...