Transferts : La réponse cash balancée par l'OM !

Tandis que Luis Henrique a été vendu à l'Inter Milan, un autre joueur de l'OM plairait énormément de l'autre côté des Alpes. En effet, au cours des derniers jours, ça s'est emballé autour du cas Leonardo Balerdi. L'Argentin serait très apprécié en Italie, lui qu'on annonce dans le viseur de l'AS Rome ou encore de la Juventus. Mais encore faut-il trouver un accord avec l'OM ce qui est loin d'être gagné.

Un temps proche de quitter l' OM pour Bologne, Leonardo Balerdi est à nouveau annoncé du côté de la Serie A pour ce mercato estival. En effet, les médias transalpins multiplient les informations concernant l'Argentin. D'abord annoncé dans le viseur de l' AS Rome, Balerdi est dernièrement associé à la Juventus , où il pourrait retrouver un certain Igor Tudor , ancien entraîneur de l' OM . Le défenseur central a ainsi la cote en Italie, mais un transfert en Serie A ne serait pas si évident que cela en raison de la position de la direction olympienne.

L'OM ferme la porte à double tour

Malgré ces intérêts, Leonardo Balerdi est pour le moment toujours un joueur de l'OM et il pourrait bien le rester la saison prochaine, lui qui a un contrat jusqu'en 2028 avec le club phocéen. En effet, selon les informations de L'Equipe, la direction olympienne aurait été très clair en ce qui concerne le cas de l'Argentin. A l'OM, on ne voudrait ainsi rien entendre et rien écouter à propos d'un potentiel transfert de Balerdi, dont l'avenir semble s'inscrire plus que jamais que la Canebière.