Cristiano Ronaldo : L'annonce à l'OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, quelque peu à la surprise générale, Adrien Rabiot a fait son grand retour en France. En effet, l'ancien du PSG s'est engagé avec la Juventus après ses 5 années passées sous le maillot de la Juventus. Des saisons en Italie que Rabiot ne va pas oublier de sitôt, lui qui a notamment eu la chance de pouvoir côtoyer Cristiano Ronaldo dans le Piémont.

Parti tenter sa chance en Italie après sa fin compliquée avec le PSG, Adrien Rabiot aura donc passé 5 saisons avec la Juventus. Une expérience de l'autre côté des Alpes qui aura métamorphosé l'international français. Il faut dire qu'au sein de la Vieille Dame, Rabiot a dû adopter une éthique de travail qu'il n'avait pas et il a pu compter sur certains modèles. Et pas n'importe lesquels... Du temps où il était joueur de la Juventus, celui qui est aujourd'hui à l'OM a évolué notamment avec Cristiano Ronaldo et forcément, Adrien Rabiot n'a pu que prendre exemple sur le quintuple Ballon d'Or.