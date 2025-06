PSG : Transfert à 20M€, une offre va partir !

Lors du dernier mercato hivernal, Milan Skriniar a rejoint le Fenerbahçe sous la forme d'un prêt sec. Supposé faire son retour au PSG le 1er juillet, l'international slovaque pourrait rester en Turquie. En effet, le club basé à Istanbul aurait prévu de passer à l'offensive pour finaliser le transfert définitif de Milan Skriniar.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec l'Inter, Milan Skriniar s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Malgré un bail qui court jusqu'en 2028, le défenseur de 30 ans a quitté Paris lors du dernier mercato hivernal. N'entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar est actuellement prêté à Fenerbahçe, et ce, jusqu'au 30 juin.