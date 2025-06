PSG - Officiel : Départ historique, c'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une révolution que le PSG prépare. En effet, un départ du Parc des Princes est dans l'air depuis quelques mois, mais la tendance se confirme désormais sérieusement puisque le club de la capitale a officialisé le nom des deux derniers sites retenus pour la construction d'un nouveau stade, à savoir Poissy et Massy. Mais est-ce le bon choix ?

Ce qui est annoncé depuis plusieurs années est en train de prendre forme. En effet, la possibilité que le PSG quitte le Parc des Princes dans le futur a pris un peu plus d'épaisseur ce mardi avec la publication d'un communiqué qui confirme la volonté du club de la capitale de quitter son enceinte historique. « Afin de rester compétitif au plus haut niveau, de consolider son modèle économique sur le long terme et d’accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions, le Club doit aujourd’hui se doter d’un stade à la hauteur de ses ambitions », explique dans un premier temps le PSG avant de révéler le nom des deux communes encore en lice pour accueillir son nouveau stade : « Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy, en lien étroit avec les partenaires locaux ».

Massy ou Poissy pour le futur stade du PSG ? Ainsi, le PSG a retenu le site Stellantis de la ville de Poissy et la ZAC de la Tuilerie, située à Massy pour la construction de futur stade. Les candidatures de Saint-Quentin-en-Yvelines, Ris-Orangis ou Aulnay-sous-Bois ont donc été écartées. La réponse définitive du PSG n'est toutefois pas attendu avant l'automne 2026, soit dans un an et demi. La preuve peut-être que les élections municipales pourraient rebattre les cartes à Paris où la Maire actuelle, Anne Hidalgo, a toujours refusé de vendre le Parc des Princes. Qu'en sera-t-il si son successeur est ouvert à cette idée ?