Officiel : Le PSG annonce un énorme projet !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'avenir du PSG ne semble plus s'écrire du côté du Parc des Princes. Une tendance confirmée par le club de la capitale qui annonce le nom des deux sites encore encore en course pour la construction d'un nouveau stade. Ce la se jouera entre Poissy et Massy.

C'est désormais officiel, le PSG ambitionne de quitter le Parc des Princes. Après avoir obtenu son premier titre de champion d'Europe après sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0), le club de la capitale espère poursuivre son expansion avec la construction d'un nouveau site. Et une nouvelle étape majeure dans ce projet a d'ailleurs été franchie puisque par le biais d'un communiqué, le PSG annonce les deux sites retenus pour accueillir sa potentielle nouvelle enceinte. Il s'agit du site Stellantis de la ville de Poissy et la ZAC de la Tuilerie, située à Massy.

Massy et Poissy à la lutte pour le nouveau stade du PSG « Afin de rester compétitif au plus haut niveau, de consolider son modèle économique sur le long terme et d’accueillir un plus grand nombre de supporters dans les meilleures conditions, le Club doit aujourd’hui se doter d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Il s’agit d’une condition essentielle pour accompagner durablement sa croissance (...) Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy, en lien étroit avec les partenaires locaux », révèle le communiqué du PSG.