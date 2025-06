Transfert à 0€ : Le PSG snobé par un phénomène !

Ce mercredi, le Bayer Leverkusen a officialisé la signature d'Axel Tape. Alors que le PSG aura tout fait pour tenter de retenir le défenseur central de 17 ans, ça n'a pas été suffisant. Il s'est ainsi envolé pour l'Allemagne et du côté de Leverkusen, on se réjouit d'accueillir un tel talent pour 0€.

Ce mercredi, le Bayer Leverkusen a donc accueilli Axel Tape , pour qui le club allemand n'aura rien eu à débourser. Une affaire dont se frotte les mains Simon Rolfes . Directeur sportif du Bayer Leverkusen , il s'est fait une joie de souligner le talent de l'ex-joueur du PSG pour les médias du club allemand : « Axel Tape est un défenseur polyvalent, un bon footballeur, rapide, athlétique et doté d'une grande intelligence de jeu. Nous voyons un grand potentiel en Axel, et son recrutement gratuit est un élément important de notre stratégie d'avenir ».

« C'est une opportunité fantastique »

A 17 ans, Axel Tape entame donc un nouveau chapitre de sa carrière. Après le PSG, place maintenant au Bayer Leverkusen. Et en ce qui concerne son choix de mettre les voiles vers l'Allemagne, il a expliqué : « C'est une opportunité fantastique de me développer très tôt. La décision de partir à l'étranger est très facile à prendre lorsque le Bayer, l'un des clubs les plus remarquables d'Allemagne, vous recrute. Ce club m'a fasciné par son football ces dernières années. Je suis enthousiaste et très motivé à l'idée de réussir à Leverkusen ».