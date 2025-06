Transfert a l’étranger, le mercato de l’OM relancé ?

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2026, Adrien Rabiot est le gros dossier de ce début de mercato. Après une première saison plus qu’aboutie, l’international français pourrait déjà faire ses valises pour retrouver la Serie A, avec Massimiliano Allegri qui lui ferait les yeux doux du côté de l’AC Milan.

La Ligue des Champions en poche, les dirigeants marseillais peuvent totalement se consacrer au recrutement de l’intersaison, afin de renforcer l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais le plus important sera surtout de ne pas perdre les pièces les plus importantes de l’effectif et une première grosse menace se dessine déjà.