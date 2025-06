OM : Gros changement pour Rabiot, c’est validé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Adrien Rabiot a dû apporter quelques modifications à son jeu. Le milieu de terrain a évolué plus haut sur le terrain, près des attaquants dans le système en 3-4-2-1 imaginé par Roberto De Zerbi. Un changement de position apprécié par le principal intéressé, qui a rendu hommage à son entraîneur.

Alors que son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations, Adrien Rabiot s’est longuement confié sur son année à l’ OM, conclue par une belle deuxième place et une qualification pour la prochaine Ligue des champions . Au cours d’un entretien accordé à The Athletic ce mardi, le milieu de terrain tricolore de 29 ans est notamment revenu sur son entente avec Roberto de Zerbi. Un entraîneur proche de ses joueurs qui n’hésite pas à expliquer ses décisions pour éviter toute mésentente.

Rabiot valide la révolution de son coach

Le joueur a d'ailleurs souhaité mettre en exergue la capacité d'adaptation de son entraîneur. « C’est un entraîneur qui s’adapte et qui cherche le meilleur poste pour vous… À la fin, je jouais plus haut, plus près de l’attaquant, et c’était vraiment bien. Il vous donne les clés à l’entraînement. Il dit : "Cette équipe jouera comme ça. Mettez-vous dans cette zone, faites ceci, faites cela." On dirait qu’il sait déjà comment le match va se dérouler avant même qu’il ait lieu » a déclaré Rabiot dans des propos rapportés par le média anglais.