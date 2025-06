L’OM boucle le transfert d’un attaquant, il balance

L'OM a bouclé un premier transfert. Luis Henrique s'est engagé avec l'Inter jusqu'en 2030. Après avoir signé son contrat avec le club italien, l'attaquant brésilien de 23 ans s'est longuement confié sur son parcours et a partagé son enthousiasme, d'abord auprès des médias du club, puis sur son compte Instagram.

« Tout d'abord, je suis vraiment reconnaissant d'être ici. Je suis très heureux et motivé de jouer dans un grand club comme celui-ci. C'est un grand pas en avant dans ma carrière. Je suis très heureux et impatient de commencer à jouer, de connaître toute l'équipe et de vivre cette expérience avec eux dans ce grand club. Je connais très bien ce championnat depuis mon enfance. J'ai hâte d'y jouer, je pense que ce championnat et ce club me permettront de progresser » a déclaré Luis Henrique.

Luis Henrique se confie sur les réseaux

Après cette intervention, l’ancien joueur de l’OM s’est adressé aux supporters sur son compte Instagram. « C’est un honneur de porter ce maillot et de représenter une institution avec une telle tradition. J’arrive le cœur rempli de gratitude et avec une grande envie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Je ne peux que remercier Roc Nation qui a cru en moi et a travaillé avec moi, avec loyauté et dévouement : mes plus sincères remerciements. Et à tous ceux qui m’ont encouragé, qui ont vibré à chaque étape de ma trajectoire, je dis : cette réussite est aussi la vôtre. Je pense que mon mental a tout changé. Il a joué un rôle dans plusieurs situations, comme mon retour au Brésil, puis en France, où j'ai recommencé à jouer et où j'ai rendu les supporters heureux. Je pense que c'était très important et j'en récolte aujourd'hui les fruits avec mon arrivée dans un club de ce niveau » a lâché Luis Henrique.