Rabiot : Un contrat «colossal» grâce à la Vente OM ?

Voici un paradoxe qui interpelle Thibaud Vézirian. Récemment, il a été annoncé que l'OM traversait une situation critique sur le plan financier. Or, le club marseillais a proposé de gros contrats l'été dernier, notamment à Adrien Rabiot. Pour le journaliste, cela cache forcément quelque chose, peut-être l'intervention d'un nouvel acteur.

L’été dernier, Frank McCourt donnait un coup de main à l’OM en lui permettant de signer de gros noms comme Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Höjbjerg. Un choix qui s’est révélé payant puisque le club marseillais a pris la deuxième place. « On l’a fait grâce au soutien absolu du propriétaire. On a pris des risques avec des limites fixées en début de saison au niveau de la trésorerie » a reconnu Pablo Longoria en mai dernier. Mais le journaliste Thibaud Vézirian se montre plutôt sceptique et évoque plusieurs incohérences dans ce feuilleton.