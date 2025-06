«J’imaginais…», l’aveu de De Zerbi sur l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 25 juin prochain sortira un livre intitulé « Le football selon Roberto De Zerbi », écrit par Salim Lamrani. Le technicien italien y évoque notamment l'image qu’il avait de Marseille avant d’y arriver l’été dernier. Une image qui correspond exactement à ce qu’il a vécu dans la cité phocéenne, ainsi qu’à son tempérament et à son histoire personnelle.

Auteur du livre « Le football selon Marcelo Bielsa », Salim Lamrani s’est cette fois-ci intéressé à Roberto De Zerbi. Le 25 juin prochain sortira son nouveau livre sur le technicien italien, « Le football selon Roberto De Zerbi », écrit en étroite collaboration avec l’entraîneur de l’OM.

« Raviver l’enthousiasme d’une ville et redonner la passion à ses supporters » « La victoire, ce n’est pas ce qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver, c’est raviver l’enthousiasme d’une ville et redonner la passion à ses supporters », a notamment déclaré Roberto De Zerbi auprès de Salim Lamrani. De l'enthousiasme et de la passion, l’entraîneur de l’OM en a trouvé à Marseille, une ville qui correspond exactement à ce à quoi il s’imaginait.