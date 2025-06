Vente OM : Emmanuel Macron impliqué ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il est le seul ou presque à évoquer le feuilleton de la vente de l'OM et à prédire le départ prochain de Frank McCourt. Ancien journaliste chez TF1 ou encore La Chaîne L'Equipe, Thibaud Vézirian assure qu'un deal avec des investisseurs saoudiens serait toujours d'actualité. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée de nouveaux actionnaires à l'OM.

« Macron serait ravi »

Selon lui, le deal a été retardé en raison de soucis géopolitiques qui seraient sur le point d’être réglés. D’ailleurs, Emmanuel Macron verrait d’un bon œil une vente de l’OM. « Depuis longtemps, les problèmes liées à la vente de l’OM ont été liées à des problèmes géopolitiques et des problèmes d’accords commerciaux. Bien sur que Macron serait ravi. La bonne entente entre l’état français et saoudien joue pour l’implantation et le rachat de l’un des plus grands clubs français » a lâché Vézirian.