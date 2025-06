OM : Une star internationale à Marseille, l’image qui fait le buzz

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ed Sheeran a mis le feu au Vélodrome ce vendredi soir. Acclamée par près de 70 000 spectateurs, la star britannique a fait le show durant 2 heures 30. Au lendemain de ce concert évènement, le chanteur a été aperçu dans la cité phocéenne en train... de jouer aux boules avec Soprano.

Après Jul, c’est au tour d’Ed Sheeran de mettre le feu au Vélodrome. Ce vendredi soir, la star britannique a réalisé le premier de ses deux concerts évènements à Marseille. Durant plus de 2H30, le chanteur a envoyé plusieurs incontournables de son répertoire comme « Shape of You » ou « Bad Habits ».