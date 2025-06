Mercato : Les huit recrues attendues par l’OM !

L’OM ne compte pas chômer cet été. Avec l’arrivée attendue d’Angel Gomes, le club phocéen lance un mercato ambitieux sous l’impulsion de Roberto De Zerbi. Pour se préparer à la Ligue des champions, pas moins de huit recrues sont espérées, notamment en défense et sur les ailes. Une refonte importante est en marche sur la Canebière.

Huit recrues attendues

Le quotidien annonce pas moins de huit nouvelles recrues à l’OM cet été. Roberto De Zerbi souhaiterait voir arriver sur la Canebière au moins deux défenseurs centraux et deux latéraux. En plus de cela, le board marseillais espère attirer un ailier gauche titulaire, un ailier droit remplaçant et une doublure au poste de numéro neuf. Le milieu de terrain ne devrait pas bouger tant que les dossiers en cours (Valentin Rongier, Ismaël Bennacer, etc.) ne sont pas réglés.