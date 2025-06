Transfert : Cet attaquant du PSG affole le mercato !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique. Le club parisien va tenter de définitivement se séparer de l’attaquant français de 26 ans cet été, qui de son côté, ne manque toujours pas de prétendants.

Le PSG devrait connaître un mercato très intéressant. En plus de ses gains en Ligue des Champions, le club de la capitale va pouvoir générer du profit par l’intermédiaire de nombreuses ventes cet été. Ce n’est plus un secret, de nombreux joueurs n’entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine, et devraient être vendus dans les prochains mois.