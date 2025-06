PSG : La déclaration d'amour surprise de Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable icône du PSG depuis samedi dernier et le sacre en Ligue des Champions, Luis Enrique n’a jamais semblé aussi heureux au sein du club de la capitale. L’entraîneur espagnol a d’ailleurs récemment clamé son amour des Rouge et Bleu, à l’occasion d’un chant entonné lors d’une balade à vélo ce vendredi.

Le PSG tient son nouveau héros. Arrivé sur le banc parisien en juillet 2023, Luis Enrique a réalisé l’impensable à Paris , en permettant au club francilien de remporter la première Ligue des Champions de son histoire samedi dernier. Victorieux face à l’Inter Milan (5-0), le PSG et ses supporters n’ont pas manqué de rendre hommage à leur technicien espagnol. Les Ultras Parisiens présents à Munich ont notamment déployé une banderole représentant Luis Enrique accompagné de sa fille Xana , décédée en 2019, plantant un drapeau du PSG au centre de la pelouse.

Ayant prolongé en février dernier son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Luis Enrique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le coach parisien est déterminé à poursuivre sur sa lancée, avec un mercato estival qui s’annonce d’ores et déjà chargé pour le club de la capitale. Surtout, Luis Enrique n’a jamais semblé aussi attaché à ses nouvelles couleurs. Ce vendredi 6 juin, à l’occasion d’une balade à vélo, l’Espagnol a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle ce dernier entonne le célèbre chant du PSG : « Paris SG, tous ensemble on chantera ! ».

La déclaration d’amour aux supporters du PSG

« Un petit message encore pour les supporters parisiens. Votre support avant le match, pendant le match, après le match, a été incroyable. Le meilleur reste à venir ! », a également confié Luis Enrique. En parallèle, à travers la fondation Xana, le coach parisien va mettre en vente des t-shirts à l’effigie de la mascotte de la fondation, accompagné du slogan « We are the Champions », que Luis Enrique portait à Munich le soir de la victoire.