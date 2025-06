PSG - Real Madrid : Nouvelle trahison à la Mbappé ?

Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a décidé de partir au terme de son contrat et signer pour le Real Madrid. Un départ qui a fait beaucoup de bruit, mais qui pourrait bien pousser d’autres Parisiens à l’imiter comme Gianluigi Donnarumma, dont le contrat se termine en juin 2026.

L’été pourrait être très agité à Paris, avec un premier dossier épineux qui se dessine déjà pour Luis Campos . A un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler de lui, avec un possible départ qui est même évoqué en France comme à l’étranger. Et les prétendants ne devraient pas manquer pour le gardien du PSG , qui a réalisé d’excellentes prestations cette saison en Ligue des Champions , terminant dans le meilleur onze de la compétition.

Donnarumma sur le départ ?

En Italie, on a notamment parlé de l’Inter et de la Juventus ces derniers jours. Défaits par le PSG en finale, les Nerazzurri souhaiteraient ouvrir un nouveau cycle, avec d’ailleurs l’arrivée d’un nouvel entraineur. Et Donnarumma serait le choix parfait pour remplacer un Yann Sommer certes décisif, mais vieillissant. A Turin la situation est un peu différente, puisque le gardien de but serait surtout une occasion, en cas de départ de Michele Di Gregorio.