Transfert de Cherki : La grosse annonce en direct !

La rédaction

Auteur d’un but et d’une passe décisive face à l’Espagne, Rayan Cherki a marqué les esprits pour sa première apparition avec les Bleus. Interrogé au micro de TF1, le joueur de l’OL a confirmé que son avenir se précisait. Selon la presse, un départ vers l’Angleterre, et notamment Manchester City, serait en bonne voie.

Rayan Cherki a disputé ses premières minutes sous le maillot de l’équipe de France ce jeudi. Opposés à l’Espagne, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés (5-4), mais l’attaquant de l’OL a profité de sa demi-heure de jeu pour briller : un but et une passe décisive à son actif.

«Cela se dessine…» À l’issue de la rencontre, Rayan Cherki s’est exprimé au micro de TF1 à propos de son avenir : « Mon avenir ? Cela se dessine, mais mon discours reste le même. Il reste encore un match à jouer, il faut patienter. Mais d’abord, gagner le dernier match contre l’Allemagne dimanche. »