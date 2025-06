Transferts : Une star dit oui au PSG, la réponse que personne n’a vue venir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il affirme vouloir rester au PSG, Gianluigi Donnarumma entend poursuivre à ses conditions. Alors que le club ne souhaite pas s’aligner sur son salaire actuel, le portier italien aurait revu sa position après avoir accepté la première offre du club de la capitale. De quoi rendre son avenir très incertain, à un an de la fin de son engagement.

Le Paris Saint-Germain a réglé tous ses dossiers prioritaires, enfin presque. Il y a quelques jours, Luis Campos a fini par apposer sa signature sur un nouveau bail, à l’instar de Luis Enrique un peu plus tôt dans l’année. Dans le vestiaire, Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont également décidé de prolonger avec le PSG, reste désormais à Gianluigi Donnarumma d’en faire de même. Alors que les discussions ont démarré il y a plusieurs mois, aucun terrain d’entente n’a été trouvé pour la prolongation du portier italien, dont l’avenir s’écrit désormais en pointillé.

Donnarumma s’est rétracté Le dossier Donnarumma est aujourd’hui bloqué comme l'annonce Le Parisien dans ses colonnes du jour. Une situation qui s’explique par les émoluments conséquents de l’international transalpin au PSG, qui ne correspondent plus à la nouvelle politique mise en place par Luis Campos. Alors que Gianluigi Donnarumma perçoit entre 10 et 12 millions d’euros bruts par an, le PSG ne souhaite pas s’aligner sur ce montant, alors que les salaires sont désormais indexés sur les performances. Un changement d’abord validé par le clan Donnarumma, qui est ensuite revenu sur sa position.