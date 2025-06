Rabot - OM : L’accord secret qui peut tout changer !

Signature star de l’été dernier, Adrien Rabiot est rapidement devenir l’un des piliers du projet mené par Roberto De Zerbi. Mais son avenir pourrait bien s’écrire loin de l’Olympique de Marseille, puisque son contrat se termine dans un an et plusieurs clubs à l’étrangers auraient l’intention de tenter le coup.

Il y a un an, personne n’y aurait cru. Après le PSG et la Juventus, Adrien Rabiot était annoncé dans les plus grands clubs d’Europe. Libre de tout contrat l’été dernier, il a finalement décidé de signer à l’OM à la surprise générale. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le pari est gagné, puisque le milieu de terrain a été l’un des joueurs majeurs de la saison et l’un des soldats les plus fidèles de Roberto De Zerbi.