Le PSG valide un transfert, c’est le choc 

Gonçalo Ramos a assuré le rôle de remplaçant pendant la seconde partie de saison, Luis Enrique comptant sur d’autres options offensives. C’est pourquoi, Manchester United pourrait en profiter, après une proposition secrète d’intermédiaires pour l’attaquant du PSG. Et son départ ne serait pas du tout un sujet tabou dans les bureaux des dirigeants. Explications.

Entre le PSG et Gonçalo Ramos, c’est terminé ? Le troisième meilleur buteur du club parisien cette saison avec ses 18 réalisations derrière les 21 buts de Bradley Barcola et les 33 unités d’Ousmane Dembélé est un joker de luxe pour Luis Enrique. Ou plus précisément pendant la seconde partie de saison où Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué ou Barcola se sont partagés les positions offensives.

Manchester United dans le coup pour Gonçalo Ramos ? Est-ce l’heure des adieux pour Gonçalo Ramos, deux ans après sa signature du Benfica Lisbonne ? The Daily Mail assure que le Paris Saint-Germain aurait donné son feu vert pour l’éventuel transfert de l’international portugais de 23 ans sous contrat jusqu’en 2028 alors que Manchester United aurait été démarché par des intermédiaires pour que Ramos débarque à Old Trafford. Et ce ne serait pas un feu de paille de la presse anglaise. Journaliste du Parisien, Laurent Perrin a totalement confirmé la tendance ces dernières heures.