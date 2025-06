Mercato : L’Arabie saoudite débarque pour une star du PSG, c’est décidé !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sacré champion d’Europe avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma s’imagine poursuivre sa carrière dans la capitale, mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation. Invité de Radio Sportiva, son agent Enzo Raiola a révélé que l’Arabie saoudite avait voulu profiter de la situation pour s’attacher les services du portier italien.

Donnarumma veut rester au PSG

En marge du rassemblement avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma a répété ce mercredi qu’il souhaitait rester au PSG : « Je suis bien à Paris et cela sera au club de décider de prolonger mon contrat ou non. Je suis prêt à tout, mais ma première option, c’est de rester à Paris. J’ai trouvé un équilibre, l’équipe et les supporters me font sentir bien et j’espère passer encore beaucoup d’années là-bas. Je vis en ce moment la période la plus belle de ma carrière ».