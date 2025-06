Mercato - PSG : L'accord est imminent pour cet attaquant !

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani est actuellement prêté à la Juventus, et ce, jusqu'au 30 juin. Participant à la Coupe du Monde des Clubs (15 juin - 13 juillet), la Vieille Dame aimerait conserver l'attaquant français jusqu'à la fin de la compétition. Alors que Randal Kolo Muani est toujours indésirable à Paris, le PSG et la Juve seraient sur le point de trouver un accord.

Lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a perdu du crédit auprès de Luis Enrique au fil des semaines. A tel point qu'il a fini par sortir des plans du coach du PSG . Pour emmagasiner du temps de jeu, Randal Kolo Muani est prêté jusqu'au 30 juin à la Juventus , et ce, depuis le dernier mercato hivernal.

Kolo Muani : Le PSG et la Juventus sont très proches d'un accord

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG et la Juventus seraient en pleine négociations pour étendre le prêt de Randal Kolo Muani jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Et à en croire le média transalpin, les discussions seraient en bonne voie. D'ailleurs, le PSG et la Juventus seraient très proches de trouver un accord. Affaire à suivre...