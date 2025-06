Choc à l’OM, il est prêt à dire non à la Ligue des Champions !

Axel Cornic

Après des années d’absence, l’Olympique de Marseille est enfin de retour en Ligue des Champions, avec l’effectif qui devrait être renforcé au cours de ce mercato estival. Pourtant, certains ne semblent pas être convaincus et pourraient bien abandonner le projet comme un certain Adrien Rabiot, arrivé libre il y a moins d’un an.

Le mercato a ouvert ses portes il y a seulement quelques jours, mais plusieurs dossiers importants se dessinent déjà à Marseille. Car avec la Ligue des Champions qui approche, il faudra offrir un collectif solide à Roberto De Zerbi, surtout avec les lacunes vues lors de la saison qui vient de s’écouler.

Grand danger pour Rabiot Mais le point le plus important sera surtout de retenir les meilleurs éléments ! Ainsi, des grandes inquiétudes règnent au sujet de l’avenir d’Adrien Rabiot, l’un des meilleurs éléments de l’OM. Arrivé en septembre dernier, le milieu de terrain serait courtisé par plusieurs clubs à l’étranger et cela serait notamment le cas de l’AC Milan.