Rabiot : La relation qui va le pousser à quitter l’OM ?

La nomination de Massimiliano Allegri sur le banc de l’AC Milan pourrait-elle donner envie à Adrien Rabiot de quitter l’OM ? L’international français a lui-même confié être régulièrement en contact avec le technicien italien et les Rossoneri sont désormais annoncés sur sa piste. Spécialiste du football italien pour RMC, le journaliste Johann Crochet a donné son analyse de la relation entre les deux hommes.

« Rabiot peut venir tout à fait compléter Milan »

Johann Crochet ne voit pas Adrien Rabiot comme le successeur de Tijjani Reijnders, sur le point de rejoindre Manchester City, même s’il estime que l’AC Milan pourrait bel et bien essayer de recruter le milieu de l’OM. « Moi je pense que Reijnders, il faut le remplacer par un joueur très très fort, extrêmement mobile, très décisif, comme il l'a été, et je pense que Rabiot, il faut un autre type de profil que Rabiot, mais par contre Rabiot peut venir tout à fait compléter Milan, on parle de Modric aussi à Milan. Pour moi il y a un vrai chantier au milieu de terrain, parce que si tu vends Reijnders, il ne te reste que Fofana, et il n'a pas été ultra régulier cette saison. Donc pour moi il faut recruter 3 milieux. Est-ce que ça peut être le successeur de Reijnders ? Pourquoi pas, mais pour moi il faut un joueur qui est beaucoup plus mobile à la Reijnders et plus créatif que Rabiot aussi au milieu de terrain », a-t-il ajouté.