Négociation secrète, le transfert que personne n'a vu venir au PSG !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler de lui en ce moment et pas seulement pour ses magnifiques parades. Le gardien du Paris Saint-Germain est annoncé proche d’un possible départ avec les négociations autour de sa prolongation qui n’avancent pas. Et un club semble déjà avoir flairé le bon coup...

L’été parisien pourrait être marqué par un long feuilleton. Héros de la Ligue des Champions avec des prestations de très haut niveau, Gianluigi Donnarumma se retrouve à un an de la fin de son contrat. Et tant qu’une prolongation ne sera actée avec le PSG, un gardien de son niveau sera évidemment au centre de spéculations de mercato !

La Juventus négocie avec le clan Donnarumma Ces derniers mois, son avenir a déjà fait parler avec notamment un possible avenir en Premier League. Mais depuis sa signature au PSG en 2021, c’est plutôt un retour en Serie A qui est évoqué, avec notamment l’Inter qui rêve de frapper un gros coup. Mais un autre club italien aurait décidé de tenter sa chance, puisque le journaliste Giovanni Albanese parle d’un intérêt prononcé de la Juventus. Les dirigeants bianconeri auraient même déjà pris les devants, puisqu’il y aurait eu des échanges en coulisses avec l’entourage de Donnarumma.