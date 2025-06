Donnarumma - PSG : Le transfert surprise à 40M€ ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors les négociations entre le PSG et Gianluigi Donnarumma sont dans l'impasse, la presse italienne relance la piste Inter. Le finaliste de la dernière Ligue des champions, le club italien rêverait de faire venir le portier transalpin pour remplacer Yann Sommer. Mais il faudra visiblement payer le prix fort pour le recruter l'été prochain.

Le clan Donnarumma a déjà lâché sa réponse ?

« Il n'y a jamais eu de négociation. Je n'ai jamais exclu l'intérêt de grands clubs italiens, mais pour l'instant, rien n'a encore avancé. On verra bien. Donnarumma est encore jeune ; il faut que je le garde sous pression pendant dix ans. Il est très difficile d'imaginer Donnarumma dans le football italien en ce moment. Et je ne parle pas seulement de l'aspect financier : les projets sportifs sont également en suspens. Outre l'Inter, qui a atteint la finale de la Ligue des champions, des clubs comme Milan et la Juventus sont en difficulté et en pleine restructuration. C'est un facteur clé » avait déclaré Enzo Raiola.