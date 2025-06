Transfert imminent à l'OM, c'est confirmé !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a déjà trouvé son prochain club. En effet, l'international anglais serait sur le point de s'engager librement et gratuitement en faveur de l'OM. Le club phocéen et le clan du joueur n'ayant plus que d'infimes détails à régler avant de parapher un bail de trois ans.

Après avoir joué au LOSC pendant cinq saisons, Angel Gomes va changer de cap. Toutefois, le milieu offensif de 24 ans devrait poursuivre son aventure en Ligue 1.

Angel Gomes arrive à l'OM En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes va rejoindre un nouveau club librement et gratuitement le mois prochain. Selon les dernières informations de RMC Sport, l'OM aurait bouclé le transfert à 0€ de l'international anglais. En effet, le clan Gomes et la direction marseillaise auraient trouvé un accord de principe pour un engagement de trois saisons. Autant d'indiscrétions confirmées par La Provence.